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В.Гройсман и Д.Туск обсудили "безвиз" и процесс ратификации соглашения об ассоциации с ЕС

Киев • УНН

 • 12707 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском обсудили вопрос предоставления Украине безвизового режима и процесс ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В.Гройсман и Д.Туск обсудили "безвиз" и процесс ратификации соглашения об ассоциации с ЕС

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Президент Европейского Совета Дональд Туск во время встречи в Брюсселе обсудили такие первоочередные вопросы сотрудничества Украина - ЕС, как введение безвизового режима и процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы.

В.Гройсман подчеркнул, что Украина выполнила все критерии по безвизу и рассчитывает на выполнение со стороны ЕС своих обязательств без проволочек.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства, президент Евросовета Д.Туск высоко оценил результаты реформ украинского правительства.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил, что окончательные решения о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским Союзом будут до июня этого года .

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