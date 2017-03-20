В.Грицак: документ про заборону в'їзду Ю.Самойловій вже підготовлений

"Документ про заборону в'їзду підготовлений", - сказав В.Грицак.

"Моя позиція як голови СБУ чітка, закон має бути один для всіх. Вона не просто відвідувала Крим, вона ще й залишила сліди у соціальних мережах, де вона висловлюється з приводу України і влади і євроатлантичної інтеграції. Моя позиція чітка, я вважаю, що вона не має приїжджати в Україну", - сказав В.Грицак.

Нагадаємо, Ю.Самойлова назвала смішною загрозу заборони участі в "Євробаченні".

Як повідомляв УНН, співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2017”.