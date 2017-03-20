В.Грицак: документ про заборону в'їзду Ю.Самойловій вже підготовлений

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Служба безпеки України вже підготувала документ про заборону в'їзду до України учасниці пісенного конкурсу "Євробачення" від РФ Юлії Самойловій. Про це журналістам заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

"Документ про заборону в'їзду підготовлений", - сказав В.Грицак.

"Моя позиція як голови СБУ чітка, закон має бути один для всіх. Вона не просто відвідувала Крим, вона ще й залишила сліди у соціальних мережах, де вона висловлюється з приводу України і влади і євроатлантичної інтеграції. Моя позиція чітка, я вважаю, що вона не має приїжджати в Україну", - сказав В.Грицак.

Нагадаємо, Ю.Самойлова назвала смішною загрозу заборони участі в "Євробаченні".

Як повідомляв УНН, співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2017”.

Українські Національні Новини

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