В.Грицак: документ о запрете въезда Ю.Самойловой уже подготовлен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Служба безопасности Украины уже подготовила документ о запрете въезда в Украину участницы песенного конкурса "Евровидение" от РФ Юлии Самойловой. Об этом журналистам заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Документ о запрете въезда подготовлен", - сказал В.Грицак.
"Моя позиция как главы СБУ четкая, закон должен быть один для всех. Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины и власти и евроатлантической интеграции. Моя позиция четкая, я считаю, что она не должна приезжать в Украину ", - сказал В.Грицак.
Напомним, Ю.Самойлова назвала смешной угрозу запрета участия в "Евровидении" .
Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017".