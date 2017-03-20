В.Грицак: документ о запрете въезда Ю.Самойловой уже подготовлен

"Документ о запрете въезда подготовлен", - сказал В.Грицак.

"Моя позиция как главы СБУ четкая, закон должен быть один для всех. Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины и власти и евроатлантической интеграции. Моя позиция четкая, я считаю, что она не должна приезжать в Украину ", - сказал В.Грицак.

Напомним, Ю.Самойлова назвала смешной угрозу запрета участия в "Евровидении" .

Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017".