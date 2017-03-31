В.Гонтарева задекларувала 57 млн грн доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева торік отримала сукупний дохід у розмірі 57 млн грн, здебільшого від продажу цінних паперів, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
У 2016 році сума заробітної плати голови Національного банку України до оподаткування та сплати військового збору становила 1 млн. 969 тис. 757 грн. Із заробітної плати В.Гонтаревої було утримано як податок на доходи фізичних осіб 359 тис. 610 грн та військовий збір в обсязі 29 тис. 864 грн.
У минулому році голова Національного банку України отримала третій транш від продажу своєї частини акцій ICU Holdings Limited (далі – ICU), платіж становив 52 млн 572 тис. 26 грн. Інформацію про надходження цих коштів голова Національного банку В.Гонтарева задекларувала, надавши в грудні 2016 року відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з цього доходу становлять 9,46 млн грн та 0,788 млн грн відповідно, та будуть сплачені вчасно згідно з чинним законодавством України.
На кінець 2016 року сума на депозитних рахунках Голови Національного банку України у ПАТ “Державний Експортно-Імпортний банк” становила 2,655 млн дол. США. Відсотки, отримані в 2016 році, становили 2 млн 365 тис. 115 грн, із них сплачені податки на дохід від депозитів у розмірі 402 тис. 354 грн та військовий збір у розмірі 33 тис. 529 грн.
До розділу “Видатки” декларації голова Національного банку України внесла відомості щодо оплати за навчання сина в розмірі 1 млн 205 тис. 849 грн.
У 2016 році члени родини В.Гонтаревої набули у власність земельну ділянку площею 2 тис. 500 кв. м, житловий будинок площею 316 кв. м, автомобіль марки Mercedes Benz 2008 року випуску та офісне приміщення площею 68,7 кв. м.
Нагадаємо, що у 2015 році голова Національного банку володіла земельною ділянкою площею 900 кв. м, житловим будинком площею 250 кв. м, квартирою площею 106 кв. м та двома автомобілями: Porsche Panamera 2012 року випуску та Porsche Cayenne 2013 року випуску. Усім цим вона володіла ще до призначення її на посаду Голови Національного банку України.
У 2015 році голова Національного банку В.Гонтарева сплатила податків майже на 6 млн грн.
Як повідомляв УНН 31 березня, прем'єр-міністр України В.Гройсман подав декларацію доходів за 2016 рік.