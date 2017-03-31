В.Гонтарева задекларировала 57 млн грн доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прошлом году получила совокупный доход в размере 57 млн грн, в основном от продажи ценных бумаг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В 2016 году сумма заработной платы председателя Национального банка Украины до налогообложения и уплаты военного сбора составляла 1 млн 969 тыс. 757 грн. С заработной платы В.Гонтаревой были удержан как подоходный налог 359 тыс. 610 грн и военный сбор в размере 29 тыс. 864 грн.
В прошлом году глава Национального банка Украины получила третий транш от продажи своей части акций ICU Holdings Limited (далее - ICU), платеж составлял 52 млн 572 тыс. 26 грн. Информацию о поступлении этих средств глава Национального банка В.Гонтарева задекларировала, предоставив в декабря 2016 года соответствующее сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Налог на доходы физических лиц и военный сбор с этого дохода составляют 9,46 млн грн и 0,788 млн грн соответственно, и будут выплачены вовремя в соответствии с действующим законодательством Украины.
На конец 2016 года на депозитных счетах председателя Национального банка Украины в ПАО "Государственный Экспортно-Импортный банк" находилось 2,655 млн долл. США. Проценты, полученные в 2016 году, составили 2 млн 365 тыс. 115 грн, с них уплачены налоги на доход от депозитов в размере 402 тыс. 354 грн и военный сбор в размере 33 тыс. 529 грн.
В раздел "Расходы" декларации председатель Национального банка Украины внесла сведения по оплате за обучение сына в размере 1 млн 205 тыс. 849 грн.
В 2016 году члены семьи В.Гонтаревой получили в собственность земельный участок площадью 2 тыс. 500 кв. м, жилой дом площадью 316 кв. м, автомобиль марки Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 кв. м.
Напомним, что в 2015 году глава Национального банка владела земельным участком площадью 900 кв. м, жилым домом площадью 250 кв. м, квартирой площадью 106 кв. м и двумя автомобилями: Porsche Panamera 2012 выпуска и Porsche Cayenne 2013 года выпуска. Всем этим она владела еще до назначения ее на должность Председателя Национального банка Украины.
В 2015 году председатель Национального банка В.Гонтарева уплатила налогов почти на 6 млн грн.
Как сообщал УНН 31 марта, премьер-министр Украины В.Гройсман подал декларацию доходов за 2016 год.