В Естонії пропонують об'єднати посади президента та прем'єра

Деталі

“Маленька країна, одним чорним автомобілем менше, — написав він у статті в газеті Eesti Päevaleht. — І тоді, зрозуміло, президента-главу уряду можна було б вибирати безпосередньо. Просто і ясно”.

Каллас зазначив, що в даний час процедура вибору президента Естонії дуже складна. Для обрання кандидату треба заручитися підтримкою 68 депутатів 101-місного Рійгікогу (парламенту) або 105 голосами в Колегії вибірників.

Довідка

Чергові вибори президента Естонії повинні відбутися в період з 10 серпня по 29 вересня. Спочатку главу держави спробує обрати парламент країни. Якщо йому це не вдасться, буде скликана Колегія вибірників, до якої входять 208 осіб (107 представників місцевих самоврядувань та 101 депутат Рійгікогу).

На даний момент президентом Естонії є Керсті Кальюлайд, яка була обрана на цю посаду в 2016 році.