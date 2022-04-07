В Енергодарі російські окупанти почали створювати фейкові органи влади

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"Спочатку ніби зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодара" й обрали головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика. Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова, а заразом і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади. Ну як звільнив – підписав цидулку всіх звільнити", - йдеться у повідомленні.

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Жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення" не мають.

"На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче – сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Впевнені: українське правосуддя зволікати не буде. А результатів "конкурсного відбору нових керівників" чекаємо з нетерпінням. Бажано зразу вказувати прізвища, паспортні дані й адреси фактичного проживання. Щоб суддям було легше. Та й небайдужим містянам", - додають у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що керівництвом російської федерації розглядається питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади.