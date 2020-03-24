В ексочільника СБУ Хорошковського підтвердили коронавірус - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У колишнього очільника СБУ Валерія Хорошковського підтвердили коронавірус. Про інфікування Хорошковського повідомив нардеп, керівник фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Хорошковський з підтвердженим діагнозом (коронавірус - ред.) у лікарні”, — написав Рабінович.
Згодом цю інформацію підтвердили ще один нардеп із ОПЗЖ.
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Нагадаємо, Валерій Хорошковський — український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу “Інтер”. Обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича і міністра фінансів в уряді Азарова, очолював Державну митну службу за президентства Ющенка. Під час президентства Януковича очолював СБУ.
Хорошковський покинув Україну в кінці 2012 року. У 2014 році Хорошковський намагався повернутися в політику. Він балотувався другим номером за списком “Сильної України” Сергія Тігіпка до Верховної Ради.
Про його повернення в Україну ЗМІ повідомили в травні 2019 року.