В ДСНС закликали підтримати одеських рятувальників

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Одеситів закликали підтримати рятувальників, які добу ліквідовують пожежу у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу – принести їм чай та бутерброди. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України.