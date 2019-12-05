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В ДСНС закликали підтримати одеських рятувальників

В ДСНС закликали підтримати одеських рятувальників

Київ • УНН

 • 11217 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Одеситів закликали підтримати рятувальників, які добу ліквідовують пожежу у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу – принести їм чай та бутерброди. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України.

"Хтось пише гнівні тексти, хтось постить у себе в ФБ свічки та скорботних ангелів... І це правильно, адже найбільша цінність на землі — людське життя. Але мало хто з вас, друзі, задумався над тим, щось уже майже добу, без сну і перепочинку, приборкують страшну пожежу понад сто наших рятувальників. Адже будівля ще тліє. Тому, друзі-одесити, ми закликаємо усіх вас вийти з Фейсбуку і сходити до наших хлопців, понести їм термос чаю з бутербродом, чи баночку малинового варення з теплим молоком. Чи просто підійти і подякувати за те,що вони ось уже майже добу, щохвилини, ризикують своїм життям", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рятувальники працюють на межі можливостей, а попереду у них — не менш тяжка й ризикована робота по розбиранню залишків будинку.

"Повірте, наші хлопці на те заслуговують. А ваша людська вдячність, потиск руки чи горнятко з гарячою кавою додасть їм сили і впевненості у тому, що їхня важка праця — не така вже й невдячна, а наше суспільство вміє не лише критикувати та звинувачувати, а й дякувати", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки та права почалась о 10 годині ранку 4 грудня. Її локалізували о 14:18.

Також нагадаємо, під час пожежі загинула одна людина.

Зазначимо, що пожежу в коледжі досі не загасили.

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