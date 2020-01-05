В Донецькій області за перші дні 2020 року правоохоронці викрили понад 60 нелегальних АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Донецькій області за перші дні 2020 року правоохоронці виявили 62 нелегальні АЗС/АГЗП, які реалізовували несертифіковані паливно-мастильні матеріали. Про це повідомили в пресцентрі прокуратури Донецької області, передає УНН.
“На Донеччині ведеться активна боротьба із нелегальними АЗС... Вже за перший тиждень злагодженої роботи правоохоронні органи... виявили 62 АЗС/АГЗП, які налагодили бізнес з реалізації несертифікованих паливно-мастильних матеріалів. На 13 з них припинено незаконну діяльність”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у ході відпрацювання об’єктів вилучено 71,6 тонни бензину і дизельного палива та 23,2 тонни скрапленого газу, що не відповідають державним стандартам на загальну вартість понад 2 мільйони гривень, а також обладнання АЗС на суму понад 10 мільйонів гривень.
Додається, що за вказаними фактами складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення за ч. ч. 1,2,5 ст. 164 КУпАП, розгляд яких триває.
Нагадаємо, в Україні викрили 300 нелегальних АЗС, які не сплатили 10 млрд гривень податку.