В Україні викрили 300 нелегальних АЗС, які не сплатили 10 млрд гривень податку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у межах понад 20 кримінальних проваджень припинили діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники та слідчі спецслужби задокументували, що комплекси функціонували із порушенням вимог чинного законодавства. Їх діяльність становила підвищену небезпеку для оточуючих та призводила до масштабного недоотримання коштів місцевими бюджетами. За попередніми оцінками експертів, лише за два роки сума несплачених державі податків перевищила 10 мільярдів гривень.
Під час спецоперації, яка проводилась на виконання доручення Президента України, підрозділи обласних управлінь СБУ провели перевірки суб’єктів господарювання, що реалізують небезпечні для життя та здоров’я громадян паливно-мастильні матеріали.
Наразі фахівці розпочали демонтаж незаконних конструкцій. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, після наради у Президента України Володимира Зеленського з представниками паливного ринку щодо детінізації ринку, Державна податкова служба провела перевірки і нарахувала 82,9 млн грн штрафних санкцій суб’єктам господарювання, які реалізують пальне.