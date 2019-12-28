В Украине разоблачили 300 нелегальных АЗС, которые не оплатили 10 млрд гривен налога

Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства. Их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами. По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 млрд гривен.

Во время спецоперации, которая проводилась во исполнение поручения Президента Украины, подразделения областных управлений СБУ провели проверки субъектов хозяйствования, реализующих опасные для жизни и здоровья граждан горюче-смазочные материалы.

Сейчас специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, после совещания у Президента Украины Владимира Зеленского с представителями топливного рынка по детенизации рынка, Государственная налоговая служба провела проверки и насчитала 82,9 млн грн штрафных санкций субъектам хозяйствования, которые реализуют топливо.