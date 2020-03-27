В Дніпропетровській ОДА розповіли про стан криворожанки з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Стан здоров’я жінки з Кривого Рогу з COVID-19 задовільний. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“Стан здоров’я жінки з Кривого Рогу, яка занедужала на коронавірус, задовільний. У неї намітилася позитивна динаміка”, - сказав директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.
Він додав, що в області наразі три лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Одна пацієнтка знаходиться в інфекційній лікарні Кривого Рогу. Ще двоє пацієнтів знаходяться у Дніпровській міській лікарні №21.
“Вони почуваються добре і очікують повторного тесту на коронавірус", - сказав Валерій Сердюк.
Повідомляється, що ще 15 мешканців Дніпропетровщини нині перевіряють на коронавірус.
Нагадаємо, 25 березня на Дніпропетровщині виявили ще один випадок коронавірусу.