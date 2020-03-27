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В Дніпропетровській ОДА розповіли про стан криворожанки з COVID-19

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Стан здоров’я жінки з Кривого Рогу з COVID-19 задовільний. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

“Стан здоров’я жінки з Кривого Рогу, яка занедужала на коронавірус, задовільний. У неї намітилася позитивна динаміка”, - сказав директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

Він додав, що в області наразі три лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Одна пацієнтка знаходиться в інфекційній лікарні Кривого Рогу. Ще двоє пацієнтів знаходяться у Дніпровській міській лікарні №21.

“Вони почуваються добре і очікують повторного тесту на коронавірус", - сказав Валерій Сердюк.

Повідомляється, що ще 15 мешканців Дніпропетровщини нині перевіряють на коронавірус.

Нагадаємо, 25 березня на Дніпропетровщині виявили ще один випадок коронавірусу.

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