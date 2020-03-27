В Днепропетровской ОГА рассказали о состоянии криворожанки с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Состояние здоровья женщины из Кривого Рога с COVID-19 удовлетворительное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Состояние здоровья женщины из Кривого Рога, которая заболела коронавирусом, удовлетворительное. У нее наметилась положительная динамика", - сказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
Он добавил, что в области пока три лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Одна пациентка находится в инфекционной больнице Кривого Рога. Еще двое пациентов находятся в Днепровской городской больницы №21.
"Они чувствуют себя хорошо и ожидают повторного теста на коронавирус", - сказал Валерий Сердюк.
Сообщается, что еще 15 жителей Днепропетровской области сейчас проверяют на коронавирус.
Напомним, 25 марта в Днепропетровской области обнаружили еще один случай коронавируса.