В чотирьох областях оголошено про пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Станом на 22 серпня в кількох областях України спостерігається пожежна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію УкрГідрометцентра.
Деталі
22 серпня в Тернопільській, Полтавській, Київській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У ДСНС також повідомили про те, що вже зафіксовані випадки спричинених сухою та посушливою погодою займань на полях, де триває збір врожаю.
Погода 22 серпня
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні без опадів.
В північних областях вдень прогнозують +24-26 градусів, вночі +13-15. В центральних регіонах очікується +25-27 вдень та +13-15 вночі.
В західних областях очікується +23-25 вдень та +11-13 вночі, а на сході - +25-27 вдень та +15-17 вночі. У південних регіонах +25-27 вдень та +16-18 градусів вночі.