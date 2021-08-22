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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 15860 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 130429 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 134070 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 195822 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 230996 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140906 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132674 просмотра

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В четырех областях объявлено о пожарной опасности

В четырех областях объявлено о пожарной опасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. По состоянию на 22 августа в нескольких областях Украины наблюдается пожарная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию УкрГидрометцентра.

Детали

22 августа в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В ГСЧС также сообщили о том, что уже зафиксированы случаи вызванных сухой и засушливой погодой возгораний на полях, где продолжается сбор урожая.

Погода 22 августа

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине без осадков.

В северных областях днем прогнозируют + 24-26 градусов, ночью 13-15. В центральных регионах ожидается + 25-27 днем и + 13-15 ночью.

В западных областях ожидается + 23-25 днем и + 11-13 ночью, а на востоке - + 25-27 днем и + 15-17 ночью. В южных регионах 25-27 днем и + 16-18 градусов ночью.

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