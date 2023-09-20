В Чорному морі поблизу Румунії на кораблі стався вибух: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Чорному морі біля берегів Румунії на судні Seama стався вибух. Члени екіпажу були евакуйовані та доставлені для надання медичної допомоги в порту біля кордону з Україною, повідомляє Agerpres та CNN, пише УНН.
Деталі
У середу вранці в Чорному морі в районі Суліни на судні Seama під прапором Того стався вибух приблизно в 40 кілометрах від берега. На прохання капітана судна всі 12 членів екіпажу були доставлені в порт Суліни. Один з моряків судна перебуває під наглядом лікарів у відділенні невідкладної допомоги у Тульчі.
Причина вибуху поки що не відома. За даними CNN, вантажне судно, ймовірно, натрапило на морську міну.
"Екіпаж заявив, що, на їхню думку, судно натрапило на міні, однак румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху", – зазначили журналісти.
Доповнення
Через випадки знаходження уламків ворожих дронів Румунія направила в район дельти Дунаю на кордоні з Україною 600 солдатів та радари.