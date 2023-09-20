В Черном море вблизи Румынии на корабле произошел взрыв: что известно

Детали

В среду утром в Черном море в районе Сулины на судне Seama под флагом Того произошел взрыв примерно в 40 километрах от берега. По просьбе капитана судна все 12 членов экипажа были доставлены в порт Сулины. Один из моряков судна находится под наблюдением врачей в отделении неотложной помощи в Тульче.

Причина взрыва пока не известна. По данным CNN, грузовое судно, вероятно, наткнулось на морскую мину.

"Экипаж заявил, что, по их мнению, судно наткнулось на мины, однако румынские власти заявили, что пока не подтвердили причину взрыва", – отметили журналисты.

Дополнение

Из-за случаев нахождения обломков вражеских дронов Румыния направила в район дельты Дуная на границе с Украиной 600 солдат и радары.