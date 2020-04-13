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В Бюджеті-2020 залишили гроші на аеропорт в Дніпрі: тепер Ярославський точно зможе його добудувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада України зберегла при перегляді статей Державного бюджету на 2020 рік 100 млн гривень на будівництво нової злітно-посадкової смуги (ЗПС) в аеропорту Дніпра. Про це повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, передає УНН.

Роботи по проекту нового аеропорту в Дніпрі ведуться у форматі приватно-державного партнерства. Влада відповідає за ЗПС і аеродром, а інвестиції для будівництва сучасних терміналів надає приватний інвестор Олександр Ярославський. Належна йому група DCH має успішний практичний досвід створення та подальшої експлуатації міжнародного аеропорту “Харків”. Нещодавно група DCH на спеціальній нараді презентувала в дніпровській облдержадміністрації архітектурну концепцію нового аеровокзального комплексу представникам місцевої влади та народним депутатам від Дніпра.

Як відомо, плановий обсяг держфінансування “смуги” дніпровського аеропорту складе 1,2 млрд гривень (що включає 200 млн гривень перенесених з минулого року), а Ярославський інвестує в термінали 70 млн доларів. Перед переглядом Держбюджету-2020 Ярославський звернувся до органів центральної влади з проханням не зупиняти фінансування цього життєво важливого для регіону проекту. “Хотів би звернутися до Президента, прем’єр-міністра і уряду. Ми довго билися за цей проект — дніпровці чекають з нетерпінням вже який рік, що з’явиться новий аеропорт. Я просто прошу: поверніть, будь ласка, цю сходинку”, — сказав бізнесмен в прямому ефірі телевізійного каналу “1+1”.

Завдяки сьогоднішньому рішенню Ради фактичний обсяг держфінансування Дніпровського аеропорту в 2020 році складе 300 млн гривень. У DCH Ярославського підтвердили, що продовжують роботу над проектом в плановому порядку і впевнено просуваються вперед навіть з урахуванням мінливих умов його реалізації.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт “Дніпропетровськ” в минулому році відзначив своє 75-річчя, ступінь конструктивного зносу його будівель досягає 50%, остання реконструкція ЗПС проводилася близько 30 років тому. З новою ЗПС довжиною 3 200 м дніпровський аеропорт зможе приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, включаючи Boeing 777. Він буде обладнаний сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі матимуть пропускну спроможність до 3 млн пасажирів на рік.

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