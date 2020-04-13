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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50208 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59011 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73030 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72585 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 100559 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80581 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105624 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130733 просмотра

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В Бюджете-2020 оставили деньги на аэропорт в Днепре: теперь Ярославский точно сможет его достроить

В Бюджете-2020 оставили деньги на аэропорт в Днепре: теперь Ярославский точно сможет его достроить

Киев  •  УНН

 • 12389 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины сохранила при просмотре статей Государственного бюджета на 2020 год 100 млн гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Днепра. Об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента, передает УНН.

Работы по проекту нового аэропорта в Днепре ведутся в формате частно-государственного партнерства. Власть отвечает за ВПП и аэродром, а инвестиции для строительства современных терминалов предоставляет частный инвестор Александр Ярославский. Принадлежащая ему группа DCH имеет успешный практический опыт создания и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта “Харьков”. Недавно группа DCH на специальном совещании представила в днепровской облгосадминистрации архитектурную концепцию нового аэровокзального комплекса представителям местной власти и народным депутатам от Днепра.

Как известно, плановый объем госфинансирования “полосы” днепровского аэропорта составит 1,2 млрд гривен (включающий 200 млн гривен перенесенных с прошлого года), а Ярославский инвестирует в терминалы 70 млн долларов. Перед просмотром Госбюджета-2020 Ярославский обратился в органы центральной власти с просьбой не останавливать финансирование этого жизненно важного для региона проекта. “Хотел бы обратиться к Президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект — днепровцы ждут с нетерпением уже который год, когда появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку”, — сказал бизнесмен в прямом эфире телевизионного канала “1 +1”.

Благодаря сегодняшнему решению Рады фактический объем госфинансирования Днепровского аэропорта в 2020 году составит 300 млн гривен. В DCH Ярославского подтвердили, что продолжают работу над проектом в плановом порядке и уверенно продвигаются вперед даже с учетом меняющихся условий его реализации.

Напомним, что международный аэропорт “Днепропетровск” в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад. С новой ВПП длиной 3200 м Днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Boeing 777. Он будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь пропускную способность до 3 млн пассажиров в год.

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