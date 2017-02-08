В автобусі, який рухався до КПВВ "Новотроїцьке", помер українець
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В автобусі, який рухався до КПВВ “Новотроїцьке”, українець втратив свідомість та помер. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-служба Донецького прикордонного загону.
Сьогодні в автобусі, який рухався до КПВВ “Новотроїцьке”, мешканцю Донецької області стало погано. 77-річний громадянин знепритомнів.
Прикордонники викликали карету швидкої медичної допомоги та почали надавати першу медичну допомогу, але громадянин залишався без свідомості. Коли прибули медичні працівники та підтвердили факт смерті, яка ймовірно наступила від серцевої недостатності.
За даним факту поінформовано відділ поліції.