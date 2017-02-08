В автобусе, который двигался в КПВВ "Новотроицкое", умер украинец

Сегодня в автобусе, который двигался к КПВВ "Новотроицкое", жителю Донецкой области стало плохо. 77-летний гражданин потерял сознание.

Пограничники вызвали карету скорой медицинской помощи и начали оказывать первую медицинскую помощь, но гражданин оставался без сознания. Когда прибыли медицинские работники и подтвердили факт смерти, вероятно наступила от сердечной недостаточности.

По данным факту проинформированы отдел полиции.