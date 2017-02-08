В автобусе, который двигался в КПВВ "Новотроицкое", умер украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В автобусе, который двигался к КПВВ "Новотроицкое", украинец потерял сознание и умер. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-служба Донецкого пограничного отряда.
Сегодня в автобусе, который двигался к КПВВ "Новотроицкое", жителю Донецкой области стало плохо. 77-летний гражданин потерял сознание.
Пограничники вызвали карету скорой медицинской помощи и начали оказывать первую медицинскую помощь, но гражданин оставался без сознания. Когда прибыли медицинские работники и подтвердили факт смерти, вероятно наступила от сердечной недостаточности.
По данным факту проинформированы отдел полиции.