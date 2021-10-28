В Австрії вже кілька днів вирує масштабна лісова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Із понеділка, 25 жовтня, у Нижній Австрії триває масштабна лісова пожежа. Поки що вогонь не вдається взяти під контроль. Про це повідомляє УНН із посиланням на Kurier.
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Пожежа виникла поблизу містечка Райхенау-ан-дер-Ракс (район Нойнкірхен). Через сильний вітер полум’я стрімко поширилося. Протягом 10 годин вогонь охопив до понад 100 гектарів території.
Станом на сьогодні, 28 жовтня, ситуація залишається напруженою. На місці пожежі чергувало 500 працівників екстрених служб, зокрема 400 пожежників. Окрім того, до гасіння вогню залучили поліцейські гелікоптери.
Причини пожежі наразі невідомі. За попередніми даними, вогонь міг спалахнути від недопалка чи багаття.
Цю пожежу назвали найбільшою в історії Австрії. Про постраждалих не повідомляють.
Нагадаємо
Улітку від лісових пожеж потерпала Туреччина. Вони виникли через надвисокі температури. Швидкому поширенню вогню сприяв сильний вітер.
Кілька населених пунктів довелося евакуювати. Відомо про вісьмох жертв.
Україна скерувала на допомогу своїх пожежників та авіатехніку. Зазначали, що українці не постраждали внаслідок масштабних пожеж у Туреччині.