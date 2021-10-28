В Австрии уже несколько дней бушует масштабный лесной пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С понедельника, 25 октября, в Нижней Австрии продолжается масштабный лесной пожар. Пока огонь не удается взять под контроль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kurier.
Детали
Пожар возник вблизи городка Райхенау-ан-дер-Ракс (район Нойнкирхен). Из-за сильного ветра пламя стремительно распространилось. В течение 10 часов огонь охватил до более чем 100 гектаров территории.
На сегодня, 28 октября, ситуация остается напряженной. На месте пожара дежурило 500 работников экстренных служб, в том числе 400 пожарных. Кроме того, к тушению огня привлекли полицейские вертолеты.
Причины пожара пока неизвестны. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть от окурка или костра.
Этот пожар назвали самым большим в истории Австрии. О пострадавших не сообщают.
Напомним
Летом от лесных пожаров страдала Турция. Они возникли из-за сверхвысоких температур. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.
Несколько населённых пунктов пришлось эвакуировать. Известно о восьми жертвах.
Украина направила на помощь своих пожарных и авиатехнику. Отмечали, что украинцы не пострадали в результате масштабных пожаров в Турции.