В Авдіївці відновлено навчання у п'яти школах – Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В 5 із 7 шкіл Авдіївки відновлено навчання, обстріли промзони не припиняються. Про це з трибуни ВР заявив віце-премєр-міністр Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“У п’яти із семи шкіл відновлено навчальний процес. Це під час того, що практично бойові дії в промзоні не припиняються”, — сказав Г.Зубко.
Він додав, що наразі в Авдіївці повністю відновлено в штатному режимі теплопостачання, енергопостачання, газопостачання, водопостачання і водовідведення.
Нагадаємо, Авдіївку протягом кількох днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті виникли проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ.