В Авдеевке возобновили обучение в пяти школах - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В 5 из 7 школ Авдеевки возобновлено обучение, обстрелы промзоны не прекращаются. Об этом с трибуны ВР заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"В пяти из семи школ возобновлен учебный процесс. Это во время того, что практически боевые действия в промзоне не прекращаются", - сказал Г.Зубко.
Он добавил, что сейчас в Авдеевке полностью восстановлено в штатном режиме теплоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Напомним, Авдеевку в течение нескольких дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе возникли проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ.