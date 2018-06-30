В Антикорупційній ініціативі ЄС назвали необхідні елементи боротьби з корупцією в Україні

"Коли в будь-якій країні, в тому числі і в Україні, системною та масштабною є проблема корупції - завжди нелегко з нею боротися. Багато потрібно робити, в тому числі, і у частині превенції, щоб знижувати поле дій для корупції. Але і у частині покарання - щоб передбачуваність покарання за корупційні дії була більш відчутною. А не навпаки - презумпція безкарності, що було раніше", - пояснила вона.

Відсутність Антикорупційного суду - велика проблема, додала Ткешелашвілі. Створення цього органу логічно завершить всі 140 справ, що розслідуються детективами НАБУ, вважає керівник Антикорупційної ініціативи ЄС.

Нагадаємо, у Парку корупції з'явилася Алея боротьби - 140 кущів буксуса - за кількістю справ проти корупціонерів, які зараз передані НАБУ до суду.