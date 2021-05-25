В Афганістані за добу ліквідували 140 бойовиків

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У міноборони Афганістану доповідають, що урядова армія проводить операції в провінціях Нангархар, Забуль і Кандагар.

У результаті знищено 140 талібів, ще 75 бойовиків були поранені. Крім того, як повідомляється, виявлено і знешкоджено 121 саморобний вибуховий пристрій.

У міноборони Афганістану також зазначають, що ввечері в неділю армія штурмувала “в’язницю” “Талібану” в провінції Баглан і визволила вісьмох військовослужбовців.

Нагадаємо

У ході наступальної операції урядових військ у провінції Баглан на півночі Афганістану було знищено 25 бойовиків-талібів.