В Афганістані за добу ліквідували 140 бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Під час операцій у провінціях Афганістану військові за минулу добу знищили 140 бойовиків терористичного руху “Талібан”. Про це пише УНН з посиланням на Сіньхуа.
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У міноборони Афганістану доповідають, що урядова армія проводить операції в провінціях Нангархар, Забуль і Кандагар.
У результаті знищено 140 талібів, ще 75 бойовиків були поранені. Крім того, як повідомляється, виявлено і знешкоджено 121 саморобний вибуховий пристрій.
У міноборони Афганістану також зазначають, що ввечері в неділю армія штурмувала “в’язницю” “Талібану” в провінції Баглан і визволила вісьмох військовослужбовців.
Нагадаємо
У ході наступальної операції урядових військ у провінції Баглан на півночі Афганістану було знищено 25 бойовиків-талібів.