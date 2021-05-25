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В Афганистане за сутки ликвидировали 140 боевиков

Киев • УНН

 • 21657 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Во время операций в провинциях Афганистана военные за минувшие сутки уничтожили 140 боевиков террористического движения “Талибан”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Афганистане за сутки ликвидировали 140 боевиков

Детали

В Минобороны Афганистана сообщают, что правительственная армия проводит операции в провинциях Нангархар, Забуль и Кандагар.

В результате уничтожено 140 талибов, еще 75 боевиков были ранены. Кроме того, как сообщается, обнаружено и обезврежено 121 самодельное взрывное устройство.

В Минобороны Афганистана также отмечают, что вечером в воскресенье армия штурмовала “тюрьму” “Талибана” в провинции Баглан и освободила восемь военнослужащих.

Напомним

В ходе наступательной операции правительственных войск в провинции Баглан на севере Афганистана были уничтожены 25 боевиков-талибов.

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