В Афганистане за сутки ликвидировали 140 боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Во время операций в провинциях Афганистана военные за минувшие сутки уничтожили 140 боевиков террористического движения “Талибан”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
В Минобороны Афганистана сообщают, что правительственная армия проводит операции в провинциях Нангархар, Забуль и Кандагар.
В результате уничтожено 140 талибов, еще 75 боевиков были ранены. Кроме того, как сообщается, обнаружено и обезврежено 121 самодельное взрывное устройство.
В Минобороны Афганистана также отмечают, что вечером в воскресенье армия штурмовала “тюрьму” “Талибана” в провинции Баглан и освободила восемь военнослужащих.
Напомним
В ходе наступательной операции правительственных войск в провинции Баглан на севере Афганистана были уничтожены 25 боевиков-талибов.