В Афганістані стався черговий потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На заході Афганістану стався новий землетрус магнітудою 6,4 бала. Про це повідомили BBC з посиланням на геологічну службу США (USGS), пише УНН.
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Землетрус магнітудою 6,3 стався на заході Афганістану поблизу міста Герат. Він був на глибині 6,3 км, йдеться в повідомленні.
У своєму звіті Геологічна служба США стверджує, що епіцентр останнього землетрусу знаходився в 30 км на північний захід від Герата, третього за величиною міста Афганістану поблизу кордону з Іраном.
Поки що повідомлень про постраждалих немає.
Нагадаємо
Попередні землетруси в Афганістані, що сталися минулої суботи- один з магнітудою 6,3 - були одними з найбільш смертоносних у світі цього року. Щонайменше 2400 людей загинули та понад 2000 отримали поранення.
90% загиблих під час землетрусу в Афганістану - жінки та діти.