В Афганистане произошло очередное мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. На западе Афганистана произошло новое землетрясение магнитудой 6,4 балла. Об этом сообщили BBC со ссылкой на геологическую службу США (USGS), пишет УНН.
Детали
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана вблизи города Герат. Оно было на глубине 6,3 км, говорится в сообщении.
В своем отчете Геологическая служба США утверждает, что эпицентр последнего землетрясения находился в 30 км к северо-западу от Герата, третьего по величине города Афганистана вблизи границы с Ираном.
Пока что сообщений о пострадавших нет.
Напомним
Предыдущие землетрясения в Афганистане, произошедшие в минувшую субботу - одно с магнитудой 6,3 - были одними из самых смертоносных в мире в этом году. По меньшей мере 2400 человек погибли и более 2000 получили ранения.
90% погибших во время землетрясения в Афганистане - женщины и дети.