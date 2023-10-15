В Афганистане произошло очередное мощное землетрясение

Детали

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана вблизи города Герат. Оно было на глубине 6,3 км, говорится в сообщении.

В своем отчете Геологическая служба США утверждает, что эпицентр последнего землетрясения находился в 30 км к северо-западу от Герата, третьего по величине города Афганистана вблизи границы с Ираном.

Пока что сообщений о пострадавших нет.

Напомним

Предыдущие землетрясения в Афганистане, произошедшие в минувшую субботу - одно с магнитудой 6,3 - были одними из самых смертоносных в мире в этом году. По меньшей мере 2400 человек погибли и более 2000 получили ранения.

90% погибших во время землетрясения в Афганистане - женщины и дети.