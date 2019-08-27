В аеропорту Мюнхена затримали рейси через порушника
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В аеропорту Мюнхена в Німеччині затримали рейси у двох терміналах через несанкціоноване проникнення сторонньої людини в так звану "чисту зону". Про це УНН передає з посиланням на повідомлення аеропорту в Twitter.
"Згідно з наявною інформацією, людина, імовірно, проникла в "чисту зону" терміналу №2 через двері аварійного виходу... Термінал №2 і зони B і C терміналу №1 закрили", - повідомили в аеропорту.
Так, наразі, доступ до терміналу №2 як і раніше обмежений. Зони у терміналі №1 після роботи поліції були знову відкриті, так що реєстрація тут може відновитися, додали в аеропорту.
Чи вдалося затримати порушника, поки невідомо.
Нагадаємо, у Швейцарії в результаті аварії літака загинули троє людей.