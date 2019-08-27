В аэропорту Мюнхена задержали рейсы из-за нарушителя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В аэропорту Мюнхена в Германии задержали рейсы в двух терминалах из-за несанкционированного проникновения постороннего человека в так называемую "чистую зону". Об этом УНН передает со ссылкой на сообщение аэропорта в Twitter.
"Согласно имеющейся информации, человек, вероятно, проник в "чистую зону" терминала №2 через дверь аварийного выхода... Терминал №2 и зоны B и C терминала №1 закрыты", - сообщили в аэропорту.
Так, на данный момент, доступ к терминалу №2 по-прежнему ограничен. Зоны в терминале №1 после работы полиции были вновь открыты, так что регистрация здесь может возобновиться, добавили в аэропорту.
Удалось ли задержать нарушителя, пока неизвестно.
Напомним, в Швейцарии в результате аварии самолета погибли три человека.