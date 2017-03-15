В 2017 році вийде спін-офф серіалу "Теорія великого вибуху" про дитинство Шелдона Купера
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Телеканал CBS офіційно оголосив про намір транслювати перший сезон серіалу “Юний Шелдон”. Скільки в ньому буде епізодів, продюсери поки не повідомляють. Перші серії вийдуть в ефір у телесезоні 2017-2018, передає УНН з посиланням на Cultprostir.
Фільм розповість історію життя і пригод дев’ятирічного техаського школяра Шелдона Купера. Роль майбутнього геніального фізика-теоретика виконає Ієн Ерімтаж. Маму Шелдона зіграє Зої Перрі.
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Творець і ідейний-натхненник “Теорії великого вибуху” Чак Лоррі займеться і спін-оффом знаменитого серіалу. Йому доведеться працювати в компанії Стівена Молара. Виконавчим продюсером і режисером першого епізоду серіалу стане Джон Фавро.
“Я з нетерпінням чекаю на цей спін-офф і сподіваюся, що публіка його полюбить не менш нашого серіалу. Вірю, що так і буде. І сподіваюся, у малюка Шелдона буде багато іграшкових потягів,” — розповів Джим Парсонс, виконавець ролі Шелдона Купера в “Теорії великого вибуху”.