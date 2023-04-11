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"Узаконили" окупацію України: справу щодо 10 суддів конституційного суду рф передали до суду

"Узаконили" окупацію України: справу щодо 10 суддів конституційного суду рф передали до суду

Київ • УНН

 • 708284 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо 10 суддів конституційного суду рф, які причетні до «легітимізації» кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Цитата

«Служба безпеки завершила спеціальне досудове розслідування щодо 10 суддів конституційного суду рф, які причетні до «легітимізації» кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, 2 жовтня 2022 року російські судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих «донецької та луганської народних республік», а також частини Херсонської та Запорізької областей.

«Тим самим вони визнали «законними» кремлівські договори про «приєднання» до рф тимчасово окупованих територій України. На той момент конституційний суд росії складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, за злочини проти України відповідатиме повний склад кс рф, який підтримав це рішення», - інформує СБУ.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про підозру 10 суддям конституційного суду росії, які «узаконили приєднання» окупованих районів України до рф.

Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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