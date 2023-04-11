"Узаконили" оккупацию Украины: дело в отношении 10 судей конституционного суда рф передали в суд

Цитата

«Служба безопасности завершила специальное досудебное расследование в отношении 10 судей Конституционного суда рф, которые причастны к «легитимизации» кремлевского режима во временно захваченных районах Украины. Сейчас обвинительный акт направлен в суд», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, 2 октября 2022 года российские судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора так называемых «донецкой и луганской народных республик», а также части Херсонской и Запорожской областей.

«Тем самым они признали «законными» кремлевские договоры о «присоединении» к рф временно оккупированных территорий Украины. На тот момент конституционный суд россии состоял из 10 действующих судей, включая председателя этого учреждения. Таким образом, за преступления против Украины будет отвечать полный состав кс рф, который поддержал это решение», - информирует СБУ.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 10 судьям конституционного суда россии, которые «узаконили присоединение» оккупированных районов Украины к рф.

Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.