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УЄФА оголосив попередні склади груп Ліги націй

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив формат і попередній склад кошиків на груповому етапі Ліги націй, який стартує у вересні 2018 року, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

У вересні 2018 року відбудуться перші матчі Ліги націй УЄФА, в рамках якої 55 європейських збірних поведуть боротьбу в чотирьох дивізіонах.

Всі 55 команд будуть розподілені по чотирьох дивізіонах: A, B, C і D — відповідно до їх становища в рейтингу УЄФА для національних збірних на кінець Європейської кваліфікації ЧС-2018 (на 15 листопада 2017 року).

У дивізіон A потраплять 12 команд з найвищим рейтингом, 12 наступних — в лігу B, наступні 15 — в лігу C, а 16 останніх — в лігу D.

Варто відзначити, що Україна попередньо потрапила до дивізіону B разом із Росією, Туреччиною, Ірландією, Австрією, Швецією, Словаччиною, Уельсом, Голландією, Північною Ірландією, Чехією, Туреччиною і Угорщиною.

До вашої уваги склади інших дивізіонів:

  • Дивізіон A (чотири групи по три збірні): Німеччина, Франція, Португалія, Бельгія, Іспанія, Англія, Швейцарія, Італія, Хорватія, Польща, Ісландія, Боснія і Герцеговина.
  • Дивізіон C (одна група з трьох збірних і три групи по чотири команди): Греція, Румунія, Словенія, Ізраїль, Сербія, Данія, Болгарія, Албанія, Шотландія, Чорногорія, Норвегія, Литва, Азербайджан, Кіпр, Вірменія.
  • Дивізіон D (чотири групи по чотири збірні): Естонія, Фінляндія, Білорусь, Грузія, Фарерські острови, Латвія, Македонія, Казахстан, Молдова, Люксембург, Ліхтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гібралтар.

Додамо, що Ліга націй враховує принцип підвищення команд в класі і вильоту в дивізіони нижче. Підсумкове становище команд в Лізі націй визначатиме склад кошиків для жеребкування наступних Європейських кваліфікацій.

 

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