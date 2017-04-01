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УЕФА огласил предварительные составы групп Лиги наций

УЕФА огласил предварительные составы групп Лиги наций

Киев  •  УНН

 • 16116 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал формат и предыдущий состав корзин на групповом этапе Лиги наций, который стартует в сентябре 2018 года, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В сентябре 2018 состоятся первые матчи Лиги наций УЕФА, в рамках которой 55 европейских сборных поведут борьбу в четырех дивизионах.

Все 55 команд будут распределены по четырем дивизионам: A, B, C и D - в соответствии с их положения в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (на 15 ноября 2017).

В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 последующих - в лигу B, следующие 15 - в лигу C, а 16 остальных - в лигу D.

Стоит отметить, что Украина предварительно попала в дивизион B вместе с Россией, Турцией, Ирландией, Австрией, Швецией, Словакией, Уэльсом, Голландией, Северной Ирландией, Чехией, Турцией и Венгрией.

Вашему вниманию составы других дивизионов:

  • Дивизион A (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина.
  • Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре команды) Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.
  • Дивизион D (четыре группы по четыре сборные) Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Добавим, что Лига наций учитывает принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд в Лиге наций определять состав корзин для жеребьевки следующих Европейских квалификаций.

 

Украинские Национальные Новости

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