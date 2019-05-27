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УЄФА готує заміну Грінделю у Виконкомі ФІФА - ЗМІ

УЄФА готує заміну Грінделю у Виконкомі ФІФА - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У середу, 29 травня, в Баку відбудеться засідання Виконавчого комітету УЄФА. У рамках заходу буде піднято питання про те, хто стане новим кандидатом від УЄФА у Виконавчому комітеті ФІФА, передає УНН з посиланням на insideworldfootball.com.

Раніше відповідну посаду займав екс-президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнхард Гріндель. Але він пішов у відставку і з DFB і з поста віце-президента УЄФА, а також втратив членство в раді ФІФА в квітні поточного року. Сталося це на тлі скандалу, який розгорівся після публікації в журналі Spiegel.

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"Виконавчий комітет УЄФА повинен обговорити кандидатуру нового кандидата в середу перед фіналом Ліги Європи в Баку.
УЄФА офіційно замінить Грінделя, щоб відновити повну європейську квоту з восьми представників в Раді ФІФА", - пише видання.

Як писав УНН, раніше Spiegel повідомив, що Гріндель, працюючи на дочірню фірму DFB, отримував додатково 6 тис. євро протягом 13 місяців, але ці доходи приховав. Крім того, тиск на німецького функціонера посилилося через те, що приблизно півтора роки тому він отримав в подарунок від українського бізнесмена Григорія Суркіса дорогий годинник, який також нібито не задекларував.

Грінделю довелося публічно вибачитися за те, що прийняв такий дорогий презент від Суркіса, проте своїх посад німець все одно позбувся.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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