УЕФА готовит замену Гринделю в Исполкоме ФИФА - СМИ

Ранее соответствующую должность занимал экс-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель. Но он ушел в отставку и с DFB и с поста вице-президента УЕФА, а также утратил членство в совете ФИФА в апреле текущего года. Произошло это на фоне скандала, который разгорелся после публикации в журнале Spiegel.

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"Исполнительный комитет УЕФА должен обсудить кандидатуру нового кандидата в среду перед финалом Лиги Европы в Баку.

УЕФА официально заменит Гринделя, чтобы восстановить полную европейскую квоту из восьми представителей в Совете ФИФА", - пишет издание.

Как сообщал УНН, ранее Spiegel сообщил, что Гриндель, работая на дочернюю фирму DFB, получал дополнительно 6 тыс. евро на протяжении 13 месяцев, но эти доходы скрыл. Кроме того, давление на немецкого функционера усилилось из-за того, что примерно полтора года назад он получил в подарок от украинского бизнесмена Григория Суркиса дорогие часы, которые также якобы не задекларировал.



Гринделю пришлось публично извиниться за то, что принял такой дорогой презент от Суркиса, однако своих должностей немец все равно лишился.