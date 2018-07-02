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УЄФА дозволив продавати алкоголь на матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Комітет УЄФА дозволив уболівальникам купувати і вживати алкоголь на поєдинках Ліги чемпіонів і Ліги Європи з наступного сезону. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на документ УЄФА, передає УНН.

Відповідну зміну виконавчий комітет УЄФА вніс в 36-ту статтю правил про безпеку.

З 2000 року продаж алкоголю, зокрема пива, був заборонений всередині стадіонів і на майданчиках УЄФА. Тепер це правило скасовано, і питання продажу алкоголю на футболі буде регулюватися місцевим законодавством.

Нагадаємо, що в Україні вже третій рік поспіль триває стагнація вітчизняного ринку алкогольної продукції.

Тільки за підсумками 2017 року виробництво офіційної горілки скоротилося приблизно на 20%.

Причини занепаду легальних виробників фахівці бачать в безглуздій податковій політиці держави, яка пішла на значне підвищення алкогольних акцизів, надавши таким чином тіньовим гравцям ринку карт-бланш для активного розвитку.

Загострилася ситуація через низьку купівельну спроможність громадян і неефективну боротьбу з "нелегалами" з боку правоохоронних органів.

У підсумку - рівень тіньового алкогольного ринку, за різними оцінками, в даний час в Україні сягає позначки від 60% до 70%.

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