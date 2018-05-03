Ув'язнений спецв'язниці Гуантанамо вперше за Трампа екстрадований в іншу країну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Ув’язнений спецв’язниці Гуантанамо Ахмед ад-Дарбі переведений на батьківщину — до Саудівської Аравії. Про це повідомило в середу міністерство оборони США, інформує УНН.
“У лютому 2014 року ад-Дарбі визнав свою провину перед військовою комісією. Тепер відповідно до досягнутої тоді угоди ад-Дарбі буде відбувати залишок свого 13-річного терміну в Саудівській Аравії. У нього немає права на апеляцію”, — йдеться в заяві Пентагону. Вашингтон і Ер-Ріяд координували свої дії з тим, щоб переправлення ув’язненого відповідала всім стандартам безпеки і гуманітарних нормам.
В даний час в Гуантанамо містяться 40 ув’язнених. Ад-Дарбі став першим в’язнем цього пенітенціарного закладу, який залишив його при президенті Дональді Трампі.
Як повідомляв УНН, на початку року правозахисники повідомляли, що утримання 41 в’язня в Гуантанамо обходиться США в 445 млн доларів у рік.