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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заключенный спецтюрьмы Гуантанамо впервые при Трампе экстрадирован в другую страну

Киев • УНН

 • 11138 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Заключенный спецтюрьмы Гуантанамо Ахмед ад-Дарби переведен на родину — в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило в среду министерство обороны США, передает УНН.

Заключенный спецтюрьмы Гуантанамо впервые при Трампе экстрадирован в другую страну

“В феврале 2014 ад-Дарби признал свою вину перед военной комиссией. Теперь в соответствии с достигнутым тогда соглашением ад-Дарби будет отбывать остаток своего 13-летнего срока в Саудовской Аравии. У него нет права на апелляцию”, — говорится в заявлении Пентагона. Вашингтон и Эр-Рияд координировали свои действия с тем, чтобы переправка заключенного отвечала всем стандартам безопасности и гуманитарным нормам.

В настоящее время в Гуантанамо содержатся 40 заключенных. Ад-Дарби стал первым узником этого пенитенциарного заведения, который оставил его при президенте Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, в начале года правозащитники сообщали, что содержание 41 узника в Гуантанамо обходится США в 445 млн долларов в год.

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