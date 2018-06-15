Усик спростував інформацію щодо можливого скасування бою з Гассієвим

“Хочу прояснити ситуацію з приводу фіналу WBSS. Я готуюся до фіналу, і конкретно до Мурата Гассієва. Якщо когось із нас не буде в цьому фіналі, то цей турнір імені великого Мохаммеда Алі втрачає весь сенс, я хочу цей бій, впевнений, що і Мурат теж. І безліч любителів боксу чекає цей бій. Так давайте вже його проведемо”, — сказано у записі нашого земляка.

Примітно, що раніше з’явилася інформація про нібито втому російського бійця від тривалих переговорів, який був готовий провести бій 21-го липня проти американця Ендрю Табіті.

Додамо також, спочатку поєдинок Усик — Гассієв повинен був відбутися 11 травня в столиці Саудівської Аравії Джидді, але був перенесений на невизначений термін через травму українського бійця.