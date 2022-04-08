Усе більше українців не вірять у відновлення дружби з росіянами - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні за місяць у півтори рази зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх відносин українців з росіянами є взагалі неможливим (з 42% до 64%). Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня, інформує УНН.
Цитата
«За останній місяць у півтори рази зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх відносин українців з росіянами є взагалі неможливим (з 42% до 64%). 22% вважають, що це може статися не менше, ніж через 20-30 років. Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, – близько 10%», - йдеться в результаті опитування.
Деталі
Зазначається, що навіть у регіонах півдня та сходу більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.
Окрім того, абсолютна більшість (91%) не підтримують тезу, що «росіяни та українці – це один народ».
«Тих, хто має таку думку, сьогодні лише 8% (у серпні 2021-го таких було – 41%, у березні 2022 – 21%). Підтримка такої ідеї ще фіксується серед 23% мешканців сходу та 13% старших опитаних. Натомість в інших макрорегіонах та вікових групах підтримка такої тези майже відсутня», - зазначається в результаті опитування.
Довідково
Опитування провели 6 квітня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у світі всерйоз змінюється ставлення до росії після побаченого у Бучі, також він звернувся до росіян та закликав вимагати припинення війни, яку розв'язала рф. Раніше Зеленський назвав російських окупантів нацистами.