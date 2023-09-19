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Уряд звільнив Котенка з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Кабінет міністрів на своєму засіданні Олега Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Цитата

“Звільнено Котенка Олега Олексійовича з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”, - написав Мельничук.

Доповнення

13 вересня Котенко повідомив, що планує подати у відставку, після того, як повернеться з відрядження.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України передав функціонал щодо зниклих безвісти від Мінреінтеграції до МВС, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Відомство ухвалюватиме рішення про утворення пошукових груп (погодивши його з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими), визначатиме порядок проведення пошукових робіт, порядок ексгумації. А також проводитиме вилучення (ексгумацію) тіл (останків) загиблих (померлих) осіб та їх транспортування (евакуацію) до державних спеціалізованих установ або місць остаточного поховання.

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