Уряд зобов'язав працюючі заклади в Україні встановити позначки соціальної дистанції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кабмін зобов’язав усі заклади, які працюють в Україні на момент карантину, встановити позначки соціальної дистанції. Про це в Telegram написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Усі заклади та установи, які продовжують діяльність у період обмежувальних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, мають встановити позначки соціальної дистанції. Таке рішення ухвалив Уряд на позачерговому засіданні”, — написав Шмигаль .
Зазначається, що власникам та керівництву закладів та установ разом із Нацполіцією потрібно забезпечити дотримання відвідувачами дистанції в 1,5 м.
Нагадаємо, у МОЗ нагадали, що варто тримати соціальну дистанцію, користуватися антисептиками і звератися до лікаря при перших ознаках COVID-19.