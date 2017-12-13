Уряд затвердив держпрограму відновлення та розбудови миру на Донбасі

"Пропоную затвердити Державну цільову програму, яка була розроблена на виконання двох попередніх розпоряджень Кабінету міністрів. До нас останнім часом надійшли три пропозиції від Мінінфраструктури, Мінрегіону та Донецької ВЦА, тому я прошу прийняти з доопрацюванням з встановленим регламентом терміном", - представив проект рішення на засіданні уряду міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Відповідна рішення було ухвалене одноголосно.

Нагадаємо, 31 серпня 2016 року Кабінет міністрів України схвалив Державну цільову програму відновлення та розбудови миру у східних регіонах України.

Концепція передбачає підвищення життя населення через зміцнення їхньої спроможності, соціальної стійкості, а також підтримки економічної активності 5 регіонів, де найбільше внутрішньо переміщених осіб.