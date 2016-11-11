Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху в прикордонних районах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд вніс зміни до правил дорожнього руху, що стосуються контрольованих прикордонних районів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, уряд вніс зміни до правил дорожнього руху та прийняв відповідну постанову “Про внесення змін до Правил дорожнього руху”.
Зокрема, доповнено вимоги до дорожнього знака “В’їзд заборонено”, введено дорожні знаки — “Початок прикордонної смуги”, “Кінець прикордонної смуги”, “Початок контрольованого прикордонного району”, “Кінець контрольованого прикордонного району” та доповнено відповідні обов’язки водія під час зупинки транспортного засобу в контрольованому прикордонному районі уповноваженою особою Держприкордонслужби або членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.
У відомстві уточнили, що раніше водії транспортних засобів, пересуваючись у контрольованих прикордонних районах, дещо ігнорували вимоги Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою КМУ від 27.07.1998 №1147,щодо обмеження руху, огляду та перевірки транспортного засобу і реєстраційних документів на нього, посилаючись на те, що вищезазначена постанова регулює правила їх поведінки і відповідальність лише як звичайних громадян, а не як учасників дорожнього руху і водіїв.
Саме тому для врегулювання цього питання та приведення у відповідність до існуючого законодавства були прийняті відповідні зміни.