Правительство внесло изменения в правила дорожного движения в приграничных районах

Так, правительство внесло изменения в правила дорожного движения и приняло соответствующее постановление "О внесении изменений в Правила дорожного движения".

В частности, дополнены требования к дорожному знаку "Въезд запрещен", введено дорожные знаки - "Начало пограничной полосы", "Конец пограничной полосы", "Начало контролируемого пограничного района", "Конец контролируемого пограничного района" и дополнены соответствующие обязанности водителя во время остановки транспортного средства в контролируемом пограничном районе уполномоченным лицом Госпогранслужбы или членом общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы.

В ведомстве уточнили, что ранее водители транспортных средств, передвигаясь в контролируемых пограничных районах, несколько игнорировали требования Положения о пограничном режиме, утвержденном постановлением КМУ от 27.07.1998 №1147, об ограничении движения, осмотре и проверки транспортного средства и регистрационных документов на него, ссылаясь на то, что вышеупомянутое постановление регулирует правила их поведения и ответственность только как обычных граждан, а не как участников дорожного движения и водителей.

Именно поэтому для урегулирования этого вопроса и приведения в соответствие с существующим законодательством были приняты соответствующие изменения.